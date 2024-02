Juan Fernando Quintero confesó el club colombiano en el que quiere jugar

Así mismo, tuvo elogios para el arquero Franco Armani, con quien compartió en River Plate. “Armani me hizo fuerte en los tiros libres porque me las sacaba todas”.

“En su momento dije que no, pero el amor es tan grande que si se da, volvería, ¿por qué no? Si se da la tercera vez y todo está bien, vuelvo”, sostuvo el habilidoso mediocampista.

Luego, llegó una pregunta en la que le lanzó una pulla a Juan Román Riquelme, directivo e ídolo de Boca Juniors.

“¿Riquelme o Aimar? Soy más de Riquelme. Son dos fenómenos. Juan Román tuvo unas palabritas malucas conmigo, pero no me interesa. Me molestó porque venía de él. Uno no espera que jugadores así te discriminen o te quiten el mérito de algo. Creo que uno siempre tiene que dejar los colores de lado y darle la razón al que la tiene. Habló desde la emoción seguramente. Pero bueno, mira como es la vida: después metí dos iguales”, dijo 'Juanfer'.

Justamente, Riquelme, en algún momento, descalificó el gol de Juan Fernando Quintero, en aquella recordada final de la Copa Libertadores de América, al afirmar que "hay cosas que van más allá... un golazo de Quintero, que va a volver a patear y no la va a meter nunca más".

Juan Fernando confía en llevar a Racing a los puestos de privilegio y volver a ser citado a la selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo.