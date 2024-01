Kylian Mbappé rompió el silencio y habló de su futuro.

Hay que reconocerle a Kylian Mbappé un habilidad especial para dejar abierto su futuro, mantener el suspense sobre sus intenciones y alimentar las especulaciones, lo que le sitúan permanentemente en el centro de atención.

El atacante francés volvió a echar leña a la hoguera de los rumores con sus palabras tras haber conquistado la Supercopa de Francia.

En una de sus escasas intervenciones ante la prensa, Mbappé aseguró que no ha desojado la margarita de su próximo club y que todas las opciones están encima de la mesa. A los vientos madrileños que le urgen a decidirse les lanzó un mensaje de paciencia.

"No he tomado la decisión (...) No sé cuándo la tomaré. Cuando sepa lo que quiero hacer, ¿para qué esperar?", respondió el jugador a los periodistas que tuvieron que conformarse con leer entre líneas.