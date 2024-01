Luis Díaz y el Liverpool están en shock por la lesión de Mohamed Salah.

No obstante, en las últimas horas el cuadro inglés tiene encendidas las alarmas, producto de la lesión que sufrió Mohamed Salah con la selección de Egipto, en la Copa de África.

“No sabemos nada. Anoche hablé con él y, como ocurre con estas lesiones, hay que seguir evaluándolo. Eso es lo que están haciendo ahora y entonces sabremos más. Por supuesto, en ese momento fue un shock: ‘Dios mío, ¿qué pasa?’. Lo sintió (el pinchazo), y todos sabemos que rara vez Mo (Salah) sale o necesita salir, por lo que definitivamente hay algo. Vamos a ver, pero ahora mismo no tengo más información”, dijo Jürgen Klopp en conferencia de prensa.

“Ya veremos, eso depende del diagnóstico. Habrá una ecografía y harán una resonancia magnética. Entonces sabremos lo que es y veremos qué planes tiene Egipto, pero es demasiado pronto, lo siento”, agregó el director técnico del Liverpool

Mientras tanto, Rui Victoria, entrenador de Egipto, expresó que "espero que no sea un gran problema. No sé (el estado de la lesión de Salah) porque es demasiado pronto para ver algo. Creo que no es grave, pero vamos a ver si Salah se recupera".