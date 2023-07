No cae bien: James Rodríguez es el centro de las críticas por un sector de la prensa de Brasil.

El periodista Mauro Cezar Pereira, quien es columnista del la Gazeta Do Povo y que además tiene un canal del Youtube con más de 600.000 suscriptores; analizó el posible arribo del colombiano y lo comparó con Renato Augusto, que fue figura del Corinthians, pero con una gran cantidad de problemas físicos.

Como se mencionaba anteriormente, habría resultado un interés del Sao Paulo de Brasil, pero a pesar de que no hay pronunciamiento oficial del club brasileño y el mediocampista, a James ya le llueve en críticas desde Brasil, por sus constantes lesiones.

“El São Paulo va a contratar a un jugador que técnicamente no tiene nada que discutir, pero su repertorio está lleno de lesiones. Ya le pregunté a la gente de São Paulo: ‘¿Cómo llegaste a la conclusión de que es un contrato seguro, con un buen margen de seguridad?’ Oh, escuchamos A, B, los médicos. Pero, ¿quién puede garantizar que un tipo que se lastima todo el tiempo no se lastimará más? Va a ser Renato Augusto de São Paulo, obviamente. Renato Augusto esta semana está en el levántense; yo soy una de las personas que más elogia a Renato Augusto, pero solo juega al fútbol en 2023 porque es muy profesional”, expresó el reconocido comunicador.

En cuanto a su calidad y profesionalismo dijo que “no sé si James tiene todas esas ganas, esas ganas de Renato, pero va a jugar algunos partidos, va a demostrar su calidad que está muy por encima de la media y va a marcar hermosos goles, pase espectacular, esas mata pelotas, el giro del juego, el público aplaudirá. Excepto que la tendencia, a menos que maneje la magia aquí en Brasil para no lastimarse tanto, es que juega, se aleja, juega, se aleja. Hay un partido importante, James jugará como Renato Augusto”.

No es el único, el comentarista de ESPN Vitor Birner, analizó que “es una contratación arriesgada” por el tema físico. “Prefiero esperar”, dice.

El volante 'cafetero' será uno de los jugadores que tras ser artillero de un Mundial de la Fifa de la categoría mayores, es contratado por un club de la Liga brasilera, país que se ha vuelto común finalista en las últimas temporadas de la Copa Libertadores, además se volvió una nación que está realizando fichajes estelares como el uruguayo Diego Godín, el chileno Arturo Vidal, los brasileros Marcelo y Alexandre Pato, entre otros.

El mediocampista James Rodríguez fue el goleador del Mundial Brasil 2014, torneo en el que anotó seis goles en cinco partidos, razón que lo llevó a ser traspasado del Mónaco de Francia al Real Madrid.

Los otros dos jugadores que llegaron al fútbol de Brasil fueron el uruguayo Diego Forlán, quien fue goleador con cinco tantos del Mundial de Sudáfrica 2010. Fue contratado por el Internacional de Porto Alegre.

El otro es el histórico Ronaldo Nazario, brasilero goleador del Mundial Corea y Japón 2002, en donde convirtió un total de ocho anotaciones en siete partidos.