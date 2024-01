Presidente del Sao Paulo destapó la verdad acerca de la partida de James Rodríguez al fútbol europeo.

“No sabemos nada. De hecho, la noticia es infundada”, indicó Casares de entrada. “No fuimos contactados, es jugador del Sao Paulo, tiene contrato. Por supuesto, si llega una propuesta, se analizará, como ocurre con cualquier jugador, pero no llegó nada. Pensé que era extraño, pero estas son cosas del fútbol”, agregó el directivo.

De todas formas, Julio Casares no descartó que de llegar una oferta por el colombiano, la analizarán. “Está el tema del jugador, del cuerpo técnico, en su conjunto. Pero no contamos con eso, no. Está integrado, pero el fútbol es muy dinámico. De repente llega una propuesta que conviene a ambas partes, pero no tenemos nada. Creo que es otro globo de prueba”, dijo el presidente.

En 2024, James Rodríguez tiene dos grandes retos, primero con el Sao Paulo en la Copa Libertadores y después con la selección Colombia en la Copa América de Estados Unidos y las Eliminatorias Sudamericanas.