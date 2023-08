Prográmese: conozca la hora en la que James Rodríguez debutará con el Sao Paulo de Brasil

Luego de una larga para de cuatro meses sin competencias oficiales, James Rodríguez volverá a las canchas y lo podría hacer frente a un histórico del fútbol brasileño, Flamengo, contra el que espera tener un buen debut y por qué no, anotar un gol.

James Rodríguez completó dos semanas de entrenamiento con el Sao Paulo, razón por la cual está en un mejor estado físico, ya conoce cómo juega su equipo, por eso el entrenador Dorival Júnior lo tendrá en cuenta para debutar.

James Rodríguez estará presente en el clásico del fútbol brasileño

El jugador cucuteño tendrá su estreno en un estadio que no le es ajeno y que le trae muy buenos recuerdos, se trata del mítico Maracaná, en el que James Rodríguez le convirtió los dos tantos de la victoria de la selección Colombia a Uruguay por 2-0, en los octavos de final del Mundial Brasil 2014. Al final de la cita, uno de ellos, el de media volea, fue declarado el mejor gol de la Copa Mundo.

En una publicación en su red social de Twitter, el Sao Paulo anunció que James vuela con el equipo rumbo al juego de este domingo 13 de agosto ante el Flamengo, por el Brasileirao, en el que se convertirá en el estreno de James, quien fue uno de los 20 convocados.

Previo a este crucial encuentro, el técnico del Sao Paulo, Dorival Júnior, reveló que James Rodríguez sí debutará ante el Flamengo, este domingo 13 de agosto a las 4:30 de la tarde, pero hizo una advertencia.

“James está evolucionando. Es un proceso un poco más lento. Pero eso no quiere decir que de repente no lo tengamos en condiciones el domingo. No sabemos cuántos minutos, pero sí el tiempo que tarda en buscar una readaptación, es importante que esto suceda. Por eso seguimos hablando día a día, que es lo que estamos haciendo siempre para que reduzcamos este tiempo para su readaptación”, expuso el entrenador brasileño.