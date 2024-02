Se destapan los motivos de la salida de James Rodríguez del Sao Paulo.

La salida de James Rodríguez del Sao Paulo, si nada raro sucede en las próximas horas, está por hacerse realidad.

El colombiano comunicó su intención de abandonar el club, debido a que no tiene la continuidad que él busca para desarrollar su fútbol.

La molestia de Rodríguez se hizo latente durante el fin de semana anterior, cuando se negó a acompañar al plantel a la final de la Supercopa de Brasil, en la que se impusieron desde el punto penalti sobre el Palmeiras.

Quien hizo oficial la determinación del futbolista de 33 años es el entrenador del Sao Paulo, Thiago Carpini, quien aseguró, en la atención a la prensa, que “nuestro periodo juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me estorbó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse). Ya no es asunto mío”.