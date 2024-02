Entrenador del Sao Paulo confirmó la decisión final de James Rodríguez.

El futbolista colombiano no se siente cómodo con su falta de continuidad en el club 'tricolor', que completó seis partidos en la temporada 2024, en los que el referente de la selección Colombia no apareció.

El primer medio en dar a conocer la postura del exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich, entre otros, fue Globo Esporte, que señaló: “El jugador comunicó a la dirección de fútbol que quiere marcharse y el club rescindirá el contrato del colombiano. La conversación tuvo lugar esta semana. En él, James habría sugerido un acuerdo amistoso. El jugador afirmó que tiene pocas oportunidades en el club y que le gustaría seguir cerca de su familia”.

Ahora, quien hace aún más oficial la determinación del futbolista de 33 años es el entrenador del Sao Paulo, Thiago Carpini, quien aseguró, en la atención a la prensa, que “nuestro periodo juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me estorbó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse). Ya no es asunto mío”.

Lea también. Atento: James Rodríguez habría pedido terminar su vínculo con el Sao Paulo de Brasil

“Técnicamente sabemos lo que representa y representó para el fútbol. Sería incluso redundante de mi parte”, añadió el timonel, quien dejó claro que no fue una decisión técnica y tampoco del club, sino del jugador.

En el Sao Paulo, James Rodríguez suma 14 partidos, con un gol y tres asistencias.