Video: Denuncian que en el restaurante de James Rodríguez salió un gusano en un pedazo de pizza

Storytime de cómo el día de hoy me salió un gusano en la pizza del restaurante de @jamesdrodriguez llamado “Arrogante” en Bogotá pic.twitter.com/hYtR1Pk2fe

“Hasta que mi amigo se percató de que algo se estaba moviendo en la pizza y sí, era un gusano. Obviamente, la “experiencia” pasó de ser de 10 a 0. Yo soy una persona supertranquila, no hice show ni nada porque entiendo que todos cometemos errores. No me imagino si le pasara a una persona de más de 40 años o bien gomela”, explicó Miguel, nombre que tiene en el perfil de la red social.

A pesar del incidente, el denunciante mantuvo la calma y no hizo un escándalo, reconociendo que todos pueden cometer errores. Sin embargo, expresó su preocupación por la falta de control en un establecimiento de esta categoría, cuestionando la calidad de los procesos en la cocina y señalando la importancia de verificar siempre la comida.

Aunque el personal del restaurante intentó rectificar la situación después del incidente, para el denunciante ya era demasiado tarde. Concluyó su relato destacando la necesidad de que lugares de alta calidad se aseguren de prevenir este tipo de inconvenientes, y recordó a los comensales la importancia de revisar siempre su comida, ya que “no siempre lo más caro es lo mejor”.