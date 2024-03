Video | ¡Pelea en la Serie A! Entrenador agredió a un futbolista rival tras perder el compromiso

"Me gustaría pedir disculpas a todos y al mismo tiempo reconstruir brevemente el triste y desagradable episodio en el que tuve un papel negativo al final del partido Lecce-Verona. Entré en contacto cabeza con cabeza con Henry, pero no golpeé al jugador del Verona con la cabeza, ni recibí ninguno de él. Fue un contacto físico, un muy mal ejemplo, una imagen antideportiva nacida de la gran tensión y la adrenalina, pero no debe ser ni será mi excusa o atenuante. Me equivoqué y pido disculpas", publicó en su Instagram.

De igual forma, el técnico complementó que se dejó llevar por la emoción del momento.

"Me dejé llevar por el calor del momento y perdí la lucidez, pero no hasta el punto de golpear a otra persona. Esto no me pertenece, lo rechazo y no lo acepto. Una vez más pido disculpas a Henry, al público de Lecce, Verona e Italia, a los árbitros, a los dos clubes, a mi directiva, a mi personal y a mi equipo", concluyó.

Por el momento se desconoce la sanción que tendrá el director del banquillo del Lecce, se espera que se dé a conocer la resolución definitiva en las próximas horas.