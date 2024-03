¡Polémica! Jürgen Klopp le resta importancia al partido del Liverpool ante el Manchester City.

El encuentro, que se jugará en el estadio de Anfield sobre las 10:45 a.m. (hora de Colombia), también tendrá como protagonistas a los entrenadores Jürgen Klopp y Pep Guardiola, quienes medirán sus tácticas en un momento crucial del campeonato.

Precisamente, el estratega de los 'Reds' habló previo al compromiso e intentó mediar su relación con el entrenador español.

“Tengo un récord positivo contra Pep, pero no tengo ni idea de por qué. Sé que soy bueno en lo que hago, no quiero sonar como que estoy feliz de estar aquí y ya. Sé que no soy malo, pero él es el mejor”, apuntó Klopp.

De igual forma, dejó claro que cada persona puede tener su puto de vista y que dependiendo de este se medirá el favoritismo hacia cierto estilo de juego.