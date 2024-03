Video | Miguel Ángel Borja y Jaime de la Pava no aguantaron el llanto tras un emotivo diálogo

Con voz entrecortada, el director técnico sostuvo: “Me alegra mucho saludarte, Miguel. Grandes recuerdos. Me alegra muchísimo tu momento. Felicitarte. Me alegra mucho, Miguel, porque sabes el punto de quiebre para tu carrera que fue volver a Cortuluá y a partir de ahí es un antes y un después en tu carrera. Recuerdo la conversación que tuvimos cuando llegaste a Cortuluá, yo entendía la situación tuya. Después de pasar por Italia, por Argentina, y volver a Cortuluá no era fácil”.

El timonel, que suma títulos en Colombia con el América de Cali y el Deportivo Cali, agregó que: “tuviste carácter, siempre lo has tenido, y confiaste en un equipo de trabajo que te llevó a ser goleador de la liga. Luego fuiste a Nacional y ese es el punto de quiebre de tu carrera. La verdad me alegra mucho y me alegra verte”.

Ante estas palabras, Miguel Ángel Borja no aguantó el llanto y luego de algunos segundos de silencio, indicó: “Gracias profe por esas palabras. No sabía que iba a estar. Fue muy especial lo que dijo el profe porque él sabe, él sabe lo que es Miguel Borja, él sabe el ser humano y, si le salió, es porque él sabe la clase de persona que soy sobre todo”.