Los dos primeros encuentros del Atlético Bucaramanga en la Liga Águila I de 2019 dejaron un sabor amargo, sobre todo, porque dio la impresión de que pudo hacer más ante rivales de mayor abolengo que no les sobró nada para quedarse con los tres puntos.

Dos presentaciones ante Cali y Nacional, en los que el conjunto ‘amarillo’ recibió tres goles y no marcó.

Pero a qué se debe el irregular inicio, especialmente en materia de resultados del elenco ‘Leopardo’, Vanguardia Liberal analiza cinco razones que explican el mal momento del cuadro que orienta Flabio Torres.

Lea también. Atlético Bucaramanga, peleado con la victoria y el gol en el inicio de la Liga Águila I de 2019

Poca elaboración de juego

En sus primeros dos encuentros, Atlético Bucaramanga se limitó a esperar la propuesta ofensiva del rival y contraatacar, pero a la hora de tener la pelota lució sin determinación para ‘agredir’ a los rivales. Ante Cali y Nacional, el elenco ‘amarillo’ generó muy pocas oportunidades de gol y, además, falló en la definición.

Sin gol

Si algo caracterizó al Atlético Bucaramanga de la temporada pasada fue su poder goleador. El elenco ‘Leopardo’ no necesitaba llegar demasiadas veces al arco rival para marcar. Con Michael Rangel, el conjunto santandereano solucionó todos los problemas ofensivos del 2018 y a él se le sumaron el aporte de los volantes creativos y también los de marca, que aportaron anotaciones. En estos dos juegos contra Cali y Nacional, el cuadro búcaro se fue en blanco, al desperdiciar las oportunidades de gol que generó.

Lea también. Oficial: Rafael Robayo es nuevo jugador del Atlético Bucaramanga

Paga caro los errores

Atlético Bucaramanga es un equipo que se muestra solidez defensiva. Tanto a Cali como a Nacional, elencos que cuentan con jugadores de buen manejo de balón, les costó superar el bloque defensivo del club ‘Leopardo’. Pero errores defensivos, que fueron más individuales que colectivos, le costaron caro al equipo que dirige Flabio Torres.

Los referentes aún no están en su mejor momento

Sherman Cárdenas y John Pérez, los jugadores más técnicos del equipo, aún no están en su mejor momento futbolístico. Por pasajes de los partidos demostraron que marcan la diferencia, pero su desempeño todavía no es constante y no se asemeja al de la campaña pasada.

Pesan las ausencias de Rangel y Rovira

Michael Rangel y Brayan Rovira fueron, junto a Sherman Cárdenas, los jugadores de mejor rendimiento en la temporada 2018. Rovira no solo aportó en marca, sino se convirtió en ese volante de contención que pasaba al ataque y participaba de la elaboración de juego, con goles y asistencias. Rangel, todos lo saben, tuvo una campaña brillante, con muchas anotaciones y también asistencias. Además, era el socio ideal de Sherman y los demás volantes. El Atlético de las primeras dos fechas cuenta con dos volantes netos de marca: Alejandro Bernal y Gabriel Gómez, pero ninguno entra en los circuitos de juego, porque sus características son de marca. Y en ataque, el equipo sigue jugando como si estuviera Rangel, con constantes centros al área, que difícilmente Sergio Romero, peleado con el gol, puede ganar, porque su fortaleza no es el juego aéreo.