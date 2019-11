Tras disputarse el torneo selectivo en el Club Campestre Los Arrayanes de Bogotá, cuatro deportistas santandereanos tendrá la selección Colombia de Squash que disputará el Campeonato Suramericano Junior de 2020 que disputarán en Quito, Ecuador.

La cuota santandereana la conforman Lucía Paola Bautista, Andrés Villamizar, y los hermanos Iván Darío y José Miguel Santamaría.

Cabe recordar que estos mismos cuatro deportistas estuvieron este año en el Suramericano Junior que se realizó en Cochabamba, Bolivia en febrero, de donde regresaron con siete medallas en total, dos oros, tres platas y dos bronces, y en el que Colombia terminó como subcampeón, detrás de Ecuador.

Lea también: Santander le cumplió a Colombia en Cochabamba

Iván Santamaría competirá en la categoría sub 13, junto a Thomas Rodríguez de Bogotá. En damas el equipo nacional lo conforman Juliana Gómez y Luciana Martínez, ambas de Bogotá, mientras que María Sabogal y Juan Jiménez son suplentes.

José Santamaría clasificó en sub 15, categoría en la que estará acompañado por Juan José Torres de Bogotá, y en damas figuran Sara Caicedo de Bogotá y Kendry Navas de Bolívar.

Mientras que Lucía Bautista y Andrés Felipe Villamizar obtuvieron su cupo en sub 19, categoría que complementan Amalia Ríos de Antioquia, Sebastián Rodríguez de Cundinamarca, Valentina Sánchez y Nicolás Serna, ambos de Bogotá.

Además de estos cuatro deportistas, Santander tiene como reserva en esta selección Colombia a Juan Niño Roa, quien figura en categoría sub 11, en la que los convocados fueron Ana de Aza Mayorga de Bogotá y Martín Mejía de Antioquia.

Lea también: Cuatro santandereanos irán al Suramericano de Squash

Así las cosas, la selección Colombia de Squash que irá al Suramericano Junior de Ecuador, quedó conformada por 20 jugadores de cinco ligas de país: Antioquia, Bogotá, Bolívar, Cundinamarca y Santander, quienes estarán participando en el torneo continental en cinco categorías, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y sub 19 y tanto en damas como varones.