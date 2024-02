De no creer: Jair Cuero se tuvo que endeudar, hasta con ‘gota a gota’, para ir al Panamericano, en donde quedó campeón

La alegría por el título de campeón panamericano de Jair Alexis Cuero Muñoz se está viendo opacada, por la deuda que le dejó el pedir dinero prestado para asistir a participar en esta competencia, que se realizó en Acapulco, México.

Así lo dio a conocer Sergio Arias Herrera, entrenador de la Liga de Lucha de Santander, quien lamentó esta situación.

“No había ministra de Deportes, no se firmó la adhesión a la Federación, también por actividad, por esas cortes no se pudo hacer nada y aquí pues nos tocó a nosotros conseguir el pasaje, nos tocó poner plata de todos lados, buscar los ‘gota a gota’. Alexis también puso una parte, y no fue fácil, fue muy complicado que viajara, duró un día allá en el hotel, en el lobby del hotel esperando en la entrada porque no había conseguido el dinero, en últimas se pudo conseguir y bueno, ya compitió, participó en ese Panamericano, agarró la medalla de oro”, explicó Arias.

El estratega contó que la deuda que tienen es de cerca de 12 millones de pesos, dinero que se gastó entre tiquetes, hospedaje y alimentación, para poder ir a participar en este certamen.

“Tenemos que pagar el 30 de marzo. Es muy triste, muy triste, porque me acordaba yo del caso de (María Isabel) Urrutia cuando ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos y ella decía que lo complicado no era levantar las pesas sino levantar los pesos para poder viajar. Y sigue pasando, lo mismo, esto no cambia”, agregó el entrenador, quien lamentó tanto cambio en el ministerio del Deporte, por donde ya han pasado tres ministros.

Arias explicó que los recursos para que Cuero viajara a representar al país debían salir del ministerio del Deporte, pero “como no tenía ministra, no se firmó la decisión, entonces no le llegó dinero a la Federación y no hubo. No había sino para cuatro visitas de 15, y en esos no estaban de Santander, entonces nos tocó a nosotros afrontar y buscar eso porque si no, no hubiera podido viajar al Panamericano. Y cómo es la vida, ¿no? Fue y se coronó campeón Panamericano”.