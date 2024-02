El recuerdo de Oswaldo Contreras continúa presente en la redacción de Vanguardia.

Todavía me genera curiosidad saber qué hubiera dicho de la sanción de Nairo Quintana, de las idas y vueltas de James Rodríguez, del título de Lionel Messi y Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y, aún, para algunas noticias me imagino el enfoque que les habría dado.

Han pasado tres años sin deleitarnos con sus buenos artículos deportivos y análisis de ciclismo, su deporte favorito, pero en esos tres años, en la redacción que fue su casa por 21 años, no pasa un día sin que lo recordemos.

Como si fuera ayer, revivimos sus frases, entre ellas: “tengo unas ganas de trabajar que no me las aguanto”, “todo es susceptible de empeorar”, “cada día trae su afán”, “entrego la página cuando la termine” y “estoy acá por pura y física inercia”; el radio que nos dañaba los goles que seguíamos por televisión, el cafecito que no podía faltar y su agudo sentido del humor.

Recordamos al gran profesional, que durante años cubrió las grandes gestas del deporte local, nacional e internacional; al compañero, que le ponía el pecho a la brisa y se echaba al hombro las páginas de deportes y la ceremonia del Deportista del Año; y al amigo, que siempre estaba en las buenas, pero más aún, en las malas.

Lea también. Oswaldo Contreras permanece en el 'corazón' de Vanguardia

‘El Gordo’, como cariñosamente le decían, es de esos personajes que dejan huella, principalmente por ser buena gente, por vivir el día a día a un ritmo constante, seguro y sin afanes.