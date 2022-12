La golfista santandereana Valery Plata hizo historia este domingo en el Highland Oaks de Dothan (Alabama, Estados Unidos), obteniendo su membresía para el LPGA Tour 2023, convirtiéndose en la quinta colombiana en lograr su ingreso al máximo circuito femenino de los Estados Unidos.

En la octava ronda del ‘Q-Series’, última etapa del ‘Q-School’, la santandereana entró con pie derecho concretando ‘birdies’ en el hoyo 1, el 4 y el 7, para hacer el cruce con tres golpes bajo par. La segunda parte del día comenzó con un doblete de ‘birdies’ (10 y 11), luego reportó tres ‘bogeys’ al hilo (13-15), reaccionó restándole un golpe al 16 y cerró el día con dos pares, para un total de 69 impactos, tres bajo par.

Con 25 golpes bajo par en el acumulado, Valery terminó en la tercera posición de la serie —compartida con la alemana Aline Krauter, sellando con honores su paso al profesionalismo, y cerrando un año brillante en su carrera, que comenzó con el triunfo en el WALA 2021 —título que le abrió las puertas del AIG Women’s Open y The Amundi Evian Championship, dos de los cinco ‘majors’ del golf femenino—, sumó su segunda participación en el Meijer LPGA Classic for Simply Give, y contó con una medalla de oro y otra de bronce en los Juegos Bolivarianos, antes de dar el gran salto desde el amateurismo.

“Jugar en Grand Rapids fue especial. Este año fue mi segunda vez allí, y también jugué un par de ‘majors’. Me dio una idea de cómo sería tener esto como mi trabajo en el futuro, y me hizo desearlo un poco más; me hizo darme cuenta de que yo podía hacerlo, también, así que es genial”, dijo Plata al equipo de prensa del LPGA Tour en Alabama.

No ha sido un año fácil para la jugadora colombiana, que simultáneamente desarrolla su último año de estudios en la Universidad Estatal de Michigan (en Gestión de Cadenas de Suministro), sin embargo, ha contado con el apoyo de la Federación Colombiana de Golf para cumplir con todos sus compromisos.

Dentro del Programa Nacional de Fomento y Desarrollo (PNFD), Plata fue una de las beneficiadas para poder competir en los dos ‘majors’ a los que tuvo entrada así como para el Augusta National Women’s Amateur. Además, hizo parte de la selección Colombia que disputó el ‘Espirito Santo Trophy’ en París, Francia, siendo esta su última aparición en los equipos amateur del país.

Dentro de su exitosa carrera como aficionada, la jugadora ganó la ‘Copa Hatogrande’ en el calendario local y logró victorias sudamericanas incluyendo la ‘Copa Los Andes’ en dos ocasiones (2019 y 2021).

El nombre de Valery Plata se suma a los de Marisa Baena, Carolina Llano, Paola Moreno y la también santandereana Mariajo Uribe, en la historia del LPGA Tour.

Justamente, fue Uribe, también 'hormiguera', la última en llegar al circuito hace 12 años lo que hace aún más importante lo conseguido por la joven ‘Spartan’.