Una bandera ‘pintada’ con ilusión, orgullo y júbilo recibió este miércoles la delegación santandereana, que participará en los XXI Juegos Nacionales y Paranacionales a realizarse en Bolívar del 15 al 30 de noviembre.

En una ceremonia cargada de mucho sentimiento, el Gobernador encargado de Santander, Andrés Fandiño, hizo entrega de la bandera a los deportistas Karol Zulith González Prieto, Andrea Fernández Rojas y Nelson Crispín Corzo, quienes serán los abanderados de estas justas.

“Estoy seguro que con el empeño, entusiasmo y alegría de cada uno de los deportistas vamos a hacer un papel importante en estas justas. Nos sentimos orgullosos de su calidad humana. Sabemos que nos representarán bien en cada una de las modalidades”, expresó Fandiño.

En el acto también estuvo presente Diego Fernando Mancilla, director del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander, Indersantander, quien solo tuvo palabras de motivación.

Felices y agradecidos

Crispín, quien llevará la bandera en los Paranacionales, dejó ver su alegría por tener en sus manos los colores del departamento. “Estoy contento y agradecido con Dios por esta linda oportunidad de llevar los colores de Santander en los Juegos. Tengan por seguro que daremos lo mejor que tenemos en mente, cuerpo y corazón para dejar a Santander en lo más alto del podio”.

Así mismo, Karol reflejó su emoción: “Ser abanderada es posiblemente el mayor sueño de un deportista, pues para hacerlo hay que cumplir unos requisitos. Tener este reconocimiento significa que he hecho algo muy bueno para mi departamento, porque esto es un premio a todo lo que he trabajado y por los méritos que he obtenido a través de mi carrera deportiva. En mi caso, 13 años dedicados a la disciplina de squash. Gracias Santander”.