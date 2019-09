Cuando en deporte se habla de ultraman, se hace referencia a una competencia de gran resistencia y fuerza mental, y tan exigente que pareciera hecha para hombres y mujeres amantes del sufrimiento y de llevar el cuerpo humano a límites insospechados.

Y a eso se enfrentará el próximo 29 de septiembre Marco Aurelio Rueda Santana, un joven abogado santandereano de 25 años, un apasionado del deporte que ha practicado atletismo, ciclismo, natación, y por supuesto triatlón, y quien se le medirá al Ultraman de Virginia, Estados Unidos.

Este ultraman, es una prueba en la que el deportista afronta 10 kilómetros de natación, 380 kilómetros de ciclismo y 84,4 kilómetros de atletismo, y en este caso, tiene 36 horas para completarlo. La competencia será del 3 al 6 de octubre.

“Desde pequeño me ha gustado el deporte y he practicado atletismo, ciclismo natación, triatlón en todas sus distancias, incluso me estaba preparando para participar en el Ironman 70.3 de Augusta, en Estados Unidos que será el 29 de septiembre, y me salió la invitación para hacer el Ultraman de Virginia, así que cambié mi rutina de entrenamiento para hacer ambas pruebas, pero con el objetivo, no sólo de terminar, sino de hacer una buena presentación en el Ultraman”, anotó Marco Rueda.

Pero como a todo deportista, el mayor inconveniente que tiene es el económico, pues para participar en el Ultraman de Virginia, necesita 5.000 dólares. “Además de la inscripción, el transporte mío y el de las bicicletas, la alimentación, entre otras cosas, por reglamento de la competencia, debo contar con dos acompañantes, que serán mi papá (Marco Aurelio Rueda Valencia) y un amigo (Sergio Prada Rey), quienes deben estar atentos de mí en todo momento, de que coma, de que me hidrate, y hasta de mi estado de salud, pues uno se concentra tanto en la competencia, que le olvida que tiene que comer”, recalcó Rueda Santana.

Pero como él mismo lo indicó, Marco Aurelio se le medirá al Ironman 70.3 de Augusta, que será el 29 de septiembre, competencia para la que ya estaba inscrito, pero ahora la hará a manera de preparación para el Ultraman de Virginia. “El Ironman de Augusta era uno de mis objetivos de este año, pero ahora voy a ir a hacerla como cierre de mi preparación, sé que no tengo que forzarme allá, sino a regular y a ponerme a punto”.

Y mientras termina de conseguir los recursos que necesita para su participación en el ultraman de Virginia, sigue entrenando intensamente en Bucaramanga, nadando cinco horas, haciendo fondo en bicicleta y trote de largo aliento para que su organismo responda de la mejor manera cuando le llegue la hora de ser ‘exprimido’ al máximo.