Que Yoreli Rincón no estuviera en la selección Colombia bajo el mando de Nelson Abadía fue una determinación que sigue dando de qué hablar.

La reconocida futbolista siempre ha mantenido un alto rendimiento en sus clubes, pero no recibió el llamado en el combinado nacional en el anterior proceso hacia el Mundial.

Una de las razones que la misma futbolista explicó tiene que ver con un veto, porque ella lideró, en su momento, la idea de que a las futbolistas colombianas se les diera el apoyo suficiente.

Lea también. ¿Esperaba más? Nelson Abadía fue crítico con la actuación de Linda Caicedo en el Mundial

"Se supone que la selección es el mérito al deportista por su rendimiento y se debería medir por esto pero desde hace tres años a mí no me han valorado deportivamente, fue por unas declaraciones que entregué y bueno”, le dijo Yoreli Rincón, hace seis meses, al programa Tribuna Deportiva de Vanguardia.

De igual forma, añadió que ese tipo de cosas pasan porque no hay una unión de grupo, hay jugadoras que dicen que no hay ningún veto, pero coincidencialmente, las pocas que apoyaron la noción, tampoco volvieron a aparecer en las convocatorias.

“Eso fue un duelo que no fue fácil pero que obviamente se logra matar con el tiempo, hay cosas como en una relación que cuando tocan la herida, te sientes totalmente. No les voy a mentir, en la Copa América nunca me pronuncié pero en silencio la sentí, y más que jugaron en Bucaramanga, en mi casa, en el estadio en donde fui figura, en donde en el 2010 nos dimos a conocer, llenamos el escenario; pero lo mismo, un mes y vuelve y pasa, es algo que tienes que matar”, reconoció Yoreli, quien insistió en que “yo no he cerrado el ciclo, a mí me lo cerraron”.