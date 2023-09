Juan Fernando Quintero es una voz autorizada a la hora de hablar de la selección Colombia.

El volante, que fue citado para los juegos ante Venezuela y Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, contó las sensaciones del equipo, que este lunes realizó su primera práctica.

Quintero, actualmente en Racing Club de Avellaneda, fue consultado sobre la posibilidad de ser titular y jugar con James Rodríguez, por los periodistas que estuvieron en la rueda de prensa previa a la sesión de entrenamiento, y destacó que tiene una ‘espinita’ por no haber podido jugar mucho junto a James.

“Eso lo define el profesor. Nosotros siempre hablamos de eso, nos tocó una vez contra Polonia y jugamos bien. Creo que lo más importante es que le aportamos al equipo. Todos tenemos esa ‘espinita’, o suspicacia, a la hora de hablar de nombres, pero lo más importante es que todos estemos a disposición, que el profesor tenga claro su plan y nosotros llevarlo a cabo”, explicó.

Respecto a su condición física, Quintero rechazó cualquier versión que diga que viene mal y destacó la cantidad de minutos que viene sumando en su nuevo club, en donde se ha convertido en un jugador importante para Fernando Gago, estratega de Racing.

“No sé cuál es el termómetro o parámetro que te dice que tienes que jugar 60 o 50 (minutos), no sé. Creo que eso es un tema de cada quién. El tema de estar parado no quiere decir que uno no entrene, uno siempre se está preparando. Llevo tres semanas con Racing y he jugado tres o cuatro partidos (ha participado en cinco) de 60 o 70, el último jugué el miércoles de 90”, dijo.

‘Juanfer’ se mostró feliz por su convocatoria y dijo que es un “orgullo grandísimo. Representar al país es lo más lindo que te puede pasar. Estoy muy contento, tenemos la esperanza y la expectativa de lo que va a pasar en esta Eliminatoria y no queremos pasar por alto el poder clasificar al Mundial y tenemos la oportunidad ahorita”.

Quieren ganar

Venezuela será el primer rival de Colombia, este jueves 7 de septiembre a las 6:00 de la tarde, y Quintero sabe que no va a ser un adversario fácil de superar.

“La Eliminatoria siempre es difícil, independiente de cualquier selección, pero lo más importante es enfocarnos en lo que nosotros podemos implementar en el campo. Sabemos que vamos a tener un rival que va a ser difícil, pero ya está en nosotros lo que queramos hacer dentro”, manifestó el volante, quien se mostró ambicioso y dijo que van a luchar por los seis puntos, pues llegan con la “mentalidad” de ganar ambos encuentros.

“Tenemos esa mentalidad, el profesor lo conoce, lo sabe, nos lo inyecta y tenemos que ir siempre con esa mentalidad, de que a donde vamos tenemos que tratar de pelear por los tres puntos y así va a marcar un antes y un después”, dijo.