“Gol confirmado”, le informan segundos después al árbitro Piero Maza.

Lea también. ¡Batacazo! Venezuela, con un gol increíble, dio la sorpresa contra Brasil en las Eliminatorias

Por su parte, la cuenta del VAR Central, especialista en temas arbitrales, sostuvo que "sí hay una mano en ataque y no es de quien anota el gol pasa a ser interpretable por el árbitro. No es algo fáctico. Dicho esto: Estoy seguro que la mayoría de árbitros hubiesen anulado el gol. No sé si podría decirse que Maza fue "valiente". Interpretó que James quiso sacar la mano y que el contacto fue fortuito. Si el VAR no llamó, a lo mejor fue porque el propio Maza lo vio claro".