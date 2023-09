¿Recuerda cómo vivió el 5-0 de la selección Colombia sobre Argentina? Así fue la celebración en Bucaramanga

"A lomo de mula, en bicicleta, zorras de balineras, coches de tracción animal y vehículos de todos los modelos y tamaños, santandereanos y boyacenses se dieron cita en la 'Puerta de Oro de Santander'. No hubo en el centro de la ciudad un solo establecimiento comercial que no tuviera un televisor frente al cual se pararon para no perderse ni un instante del partido", de esta manera registró Vanguardia lo que sucedió hace 30 años en Barbosa, Santander.

El 5 de septiembre nunca será una fecha cualquiera para el fútbol colombiano, pues fue el día en el que la selección Colombia consiguió una hazaña histórica al derrotar 5-0 a su similar de Argentina en el estadio Monumental.