La clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, todo indica, será más fácil para las selecciones de Sudamérica, teniendo en cuenta que se abrió el número de equipos que disputarán el certamen.

La expectativa de un nuevo comienzo de las Eliminatorias de esta parte del continente es grande por conseguir los cupos, que en esta ocasión, a diferencia de los Mundiales pasados, es de seis directos y uno más a repechaje.

La primera fecha comienza este 7 de septiembre con tres partidos: Paraguay vs. Perú (5:30 p.m.); Colombia vs. Venezuela (6:00 p.m.) y Argentina vs. Ecuador (7:00 p.m.). Y continúa el 8 de septiembre con dos cotejos: Uruguay vs. Chile (6:00 p.m.) y Brasil vs. Bolivia (7:45 p.m.).