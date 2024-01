Rafael Nadal prende las alarmas por una molestia física durante el Torneo de Brisbane.

Rafael Nadal puso punto final este viernes a su participación en el Torneo de Brisbane, donde volvió a competir después de casi un año de ausencia del circuito por lesión, con la incertidumbre de su estado físico al notar "una pequeña sensación, no buena, en un lugar similar" al que se operó.

"Yo no he estado tan bien como en los otros dos partidos, no tuve la capacidad con la bola como otras veces, pero aún así estaba en una buena posición para ganar el partido", lamentó Rafael Nadal. "Todo esto es parte del proceso por el que estoy pasando", añadió.

Sobre su dolencia y las molestias sufridas, dijo: "Tuve una pequeña sensación, no una buena, en un lugar similar donde me hice la cirugía, pero es demasiado pronto para decir algo. Ojalá sea un músculo cargado. En los próximos días me haré algunas pruebas más. Si solo es un músculo cargado, ha sido una semana muy positiva".

Con información de la Agencia EFE.