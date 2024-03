Se conocieron las primeras hipótesis de la muerte del novio de Sabalenka previo al Miami Open.

La información que fue confirmada el pasado martes por la federación bielorrusa de hockey sobre hielo, tomó por sorpresa a sus seguidores pues a sus 42 años, Koltsov se mostraba bastante saludable e incluso se encontraba acompañando a Sabalenka previo a su debut en el Miami Open que se disputa por estos días en La Florida.

Tras haberse conocido públicamente el suceso, a la tenista se le vio entrenando a solas en una cancha cerca al estadio principal; miles de comentarios se desataron tras la acción de quien a sus 25 años ha tenido que enfrentar grandes pérdidas en su vida.

"No quiero hablar de lo que ha pasado, pero como he dicho antes, es una de mis mejores amigas. Ayer hablé con ella durante bastante tiempo. Esta mañana lo mismo. Sé por lo que está pasando, conozco la situación al completo. Para mí también es un shock vivir todo esto, al fin y al cabo es mi mejor amiga y no quiero que sufra. Es una situación muy complicada”, mencionó la tenista Paula Badosa, próxima rival de Sabalenka en el circuito internacional y quien además es conocida por ser una de sus amigas más cercanas.