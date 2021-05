Con el dulce represado

La panela es otro alimento que se está quedando en los trapiches sin salida. De acuerdo con Armando Mora, panelero de la hoya del Río Suárez, por los cierres en los corredores viales nacionales no han podido transportar a los puntos de venta. “Ha sido dispendioso, pues hay productos represados que no se han podido despachar porque no hay transporte”.

De la hoya del Río Suárez salen semanalmente cerca de 1.200 toneladas al país y cerca del 10% se lleva al exterior.

“Se ha aumentado costos de los insumos, alimentos, abonos, herbicidas y empaques”, agregó Mora.

De no comercializarse pronto este endulzante natural, se corre el riesgo de perder la producción, ya que su tiempo de vida no es mayor a los 20 días. “Muchas supermercado y bodegas no están abriendo debido a las manifestaciones y por eso la demanda ha caído”.

La zozobra por la pérdida de la panela y la falta de venta de la misma afecta a 120 trapiches de la Hoya del Río Suárez y a más de 15.000 personas que laboran en estos lugares.

Para los productores las manifestaciones tienen validez, pero es necesario que permitan el paso seguro por las vías nacionales, sin atentar con los conductores de carga, los vehículos y menos con los alimentos que se transportan.

