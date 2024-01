Expertos proponen estrategias para la recuperación ambiental, tras el impacto de incendios forestales en Santander

La experta ambiental subraya la importancia de la prevención, particularmente durante épocas de sequía, por eso invitó a los santandereanos a evitar actividades como: quemas y fuegos al aire libre, arrojar colillas de cigarrillos en áreas secas o con vegetación, realizar fogatas en zonas no designadas, realizar quemas controladas.

También invitó a tomar precauciones adicionales, como el mantenimiento adecuado de maquinarias para prevenir chispas en zonas con vegetación cercana, contar con extintores recargados para su uso en caso de ser necesario y tener los números de emergencia y bomberos a la mano para notificar cualquier foco de incendio.

A renglón seguido, el doctor Kento Taro Magara, docente de la Facultad de Ingeniería Ambiental, lamentó las consecuencias de los incendios forestales porque esa quema de biomasa o material vegetal genera gran cantidad de contaminantes atmosféricos que perjudican la salud humana.

“Estos incendios cuando se dan en áreas no controladas no son favorecedores, así como el clima, que no es nada favorable en el inicio de este año por el fenómeno de El Niño, más una intensidad de la radiación alta y una humedad baja. Hay que tratar de minimizar el riesgo y evitar actividades donde haya quema de algún material”, dijo el académico.