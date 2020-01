La Asociación Colombiana de Petróleo, ACP, estima que la inversión en exploración para el 2020 será entre US$ 920 millones y US$ 1.000 millones, 18% superior a las del 2019.

Con relación a la producción, se estima que sus inversiones estén alrededor de US$ 4.050 millones, es decir, 25% superior a la del 2019 (US$ 3.250 millones).

Un poco más del 70% de las inversiones se llevarán a cabo en tierra firme y el restante en offshore (mar abierto) (US$ 250 millones a US$260 millones).

Para 2020, la ACP estima que la producción promedio de crudo estará alrededor de 890 mil barriles por día y la producción comercializada de gas en cerca de 1.090 millones de pies cúbicos diarios.

En las regiones

El 90% de la inversión en producción de crudo y gas se ejecutará en las cuencas de los Llanos Orientales, el Valle Medio del Magdalena y Caguán – Putumayo.

Para la exploración de petróleo y gas, Santander recibirá inversiones de US$135 millones, mientras que en producción serán de US$560 millones.

En el caso la Región Caribe Costa Afuera, las inversiones para exploración serán de US$ 244 millones, Región Caribe Tierra Firme de US$ 164 millones, Casanare de US$121 millones y Meta US$ 84 millones.

Por su parte, de acuerdo con la asociación, las inversiones de producción en Meta llegarán a los US$1.924 millones, Casanare a US$ 496 millones, Putumayo a US$ 239 millones y Arauca a US$ 101 millones.

La organización espera contar con la aprobación y el marco regulatorio de los programas piloto durante este año, lo que debería permitir el avance en las aprobaciones y licencias ambientales.

“Para poder materializar estas proyecciones de inversión es importante que Colombia mantenga la estabilidad política, siga avanzando en aspectos contractuales y fiscales, trabaje en mejorar las condiciones de entorno y en la reducción de tiempos de trámites y costos de transporte. Esto nos permitirá ponernos al día frente a otros países que hoy nos están cogiendo la delantera, pues mientras en Colombia la inversión en E&P cayó en 2019, proyecciones internacionales estiman que en el resto del mundo creció aproximadamente el 4%”, expresó Lloreda Mera.