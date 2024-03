Empresa santandereana Comertex cumple 50 años y su presidente revela el éxito para sostenerse en el tiempo

Cinco décadas de cortar y vender telas

En ese tiempo no existía el tema de gobierno corporativo y los protocolos de familia, como sucede hoy en día, sino que casi a dedo le decían a uno usted se sienta aquí. Hay una anécdota interesante es que termine Administración Agropecuaria en la primera carrera y creí que iba a terminar por allá en el campo. Pero mi papá me sentó en Bucaramanga y me dijo: ‘Usted empieza aquí’. Algo simpático es que uno empezaba de la mano de él a aprender a hacer negocios, no era una figura casi de empresario, sino negociantes. Para aprender todas esas prácticas, tuve su acompañamiento casi dos o tres años.

La visión de empresario

Creo que haber tomado decisiones conjuntas con los socios y la junta, que consistió en salir y competir a nivel nacional, estar por todos lados con varios competidores. Si uno se encierra solamente en una ciudad como Bucaramanga no verá los mercados grandes, y nosotros ya estamos en varias ciudades del país. Además, en el momento que tienes competencias empiezas a sentir en dónde tienes que trabajar con competitividad. Considero que salir, incluso a Venezuela, Ecuador y Perú, no dio crecimiento y sostenibilidad cuando competimos con gente de afuera.

En estos 50 años siempre he escuchado a mis clientes que estamos en crisis, me han dicho que llevan 40 años en crisis, pero hay unos picos más grandes que otros, unos muy crueles, por ejemplo, la pandemia cuando tuvimos que cerrar locales en centros comerciales. En ese momento el Grupo OBA, al que pertenece Comertex, tenía alrededor de 3.000 empleados. Fue muy duro cerrar por tres meses, teníamos en casa a esas personas. Fue un reto, pero nos reinventarnos.

Pasado, presente y futuro

Pasando a un tema más personal, ¿cómo se considera como jefe? ¿Cómo lo ven sus hijos y empleados?

Soy un buen líder que integra toda la cadena textil, en todos lados me han entendido la fórmula de cómo integrar la cadena, no destruyéndola. Ahí es donde más me han conocido los colegas. También por el conocimiento y la pasión que le pongo a este negocio. Me encanta, pero a veces me da hasta problemas familiares.

Hacia futuro, ¿cómo ve la situación del país en materia de economía?

Confío muchísimo en que Colombia cambie más adelante, a eso le estamos apuntando. Creo que este Gobierno no ha entendido a los empresarios. Tenemos que trabajar más a que entiendan la riqueza de tener buenos empresarios y crecer con empresarios. Por eso es indispensable saber escoger bien a nuestros gobernantes. Aun así tenemos que seguir remando, creciendo y mejorando la calidad de vida.