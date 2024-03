Ecopetrol anuncia oferta de recompra de bonos con vencimiento en 2025

Ecopetrol saco a la venta bonos internacionales. Archivo/VANGUARDIA

La Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, inició el año 2024 con un anuncio de colocación de bonos internacionales.

De acuerdo con la empresa estatal, como parte de su estrategia de gestión integral de deuda, lanzó una oferta de recompra (tender offer) para comprar todos y cada uno (any and all) de sus bonos internacionales con vencimiento en enero de 2025 (emitidos en 2014).

De acuerdo con el comunicado, el monto nominal en circulación del citado bono es de USD 1.200 millones y cuenta con una tasa cupón de 4,125% (CUSIP: 279158 AK5 / ISIN: US279158AK55).

Esta oferta se realiza conforme con las normas establecidas para tal efecto, iniciando este martes y hasta el 16 de enero de 2024 a las 5:00 p.m, hora de Nueva York, a menos que sea prorrogada o terminada con anterioridad, a exclusivo criterio de Ecopetrol.

La oferta de recompra se realiza simultáneamente a una emisión de bonos en el mercado internacional de capitales cuyos ingresos netos serán usados para financiar la recompra de los bonos emitidos en 2014 y para la financiación de gastos diferentes a inversión, dentro de lo que encuentra la refinanciación de otras obligaciones. Sin embargo, la recompra no constituye una oferta de venta ni una solicitud de intercambio por los nuevos bonos a emitir.