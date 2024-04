Así está el pulso de la reforma pensional entre los congresistas: Gobierno, dispuesto a ceder

La próxima semana se retoma la discusión de la reforma pensional en el Senado de la República. El Gobierno Nacional cedería en algunos puntos para que el proyecto pase.

De izquierda a derecha, los congresistas María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico; Andrés Forero, del Centro Democrático; la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde; Juan Pablo Gallo, del partido Liberal; Catherine Juvinao, de la Alianza Verde; Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático; la senadora Norma Hurtado, del partido de La U; y Carolina Arbeláez, de Cambio Radical. | Foto Suministrada Asofondos

El Congreso de Asofondos, que se cumplió en Cartagena, fue el escenario en el que varios senadores y representantes a la Cámara discutieron sobre la idoneidad de los proyectos de reforma pensional que se tramitan actualmente en el Congreso de la República.

Diferentes posturas políticas se presentaron en un panel de parlamentarios sobre el futuro del sistema de pensiones, que en los próximos días tendrá su curso en plenaria del Senado.

En la jornada, varios congresistas refutaron lo planteado en las dos ponencias de la reforma pensional que se tramitan, el del Gobierno Nacional y la ponencia alternativa, planteada por la senadora del partido de La U, Norma Hurtado.

El umbral de salarios mínimos para cotizar en Colpensiones y definir qué entidad administrará los recursos del nuevo fondo fueron algunos de los principales puntos del álgido debate sobre esta reforma.

En el panel participaron los senadores Norma Hurtado, del partido de La U y ponente de la alternativa; Miguel Uribe, del Centro Democrático; Juan Pablo Gallo, del partido Liberal; y Angélica Lozano, de la Alianza Verde. Mientras que de la Cámara de Representantes participaron los congresistas María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico; Andrés Forero, del Centro Democrático; Carolina Arbeláez, de Cambio Radical; y Catherine Juvinao, de la Alianza Verde.

Umbral, un punto clave

La diferencia en el umbral es una de las claves en la discusión entre los congresistas. Si bien la ponencia del Gobierno habla de un umbral de tres salarios mínimos para cotizar en Colpensiones, la ponencia alternativa establece esa cifra en 1.5 salarios.

“No ha sido improvisado el tema de 1.5 salarios, cuando llega la ponencia empezamos a escuchar muchas voces preocupadas por la afectación del marco fiscal de mediano plazo, el presupuesto general de la nación y el compromiso con las nuevas generaciones. Buscamos equidad, solidaridad y sostenibilidad”, dijo la senadora Hurtado que defendió su ponencia.

La senadora Norma Hurtado defendió su proyecto alternativo de la reforma pensional | Cortesía Asofondos

Aunque ha sido un punto de distanciamiento entre ambas propuestas, en el Legislativo se estaría moviendo una propuesta para rebajar el umbral a dos salarios mínimos, lo que según la senadora Angélica Lozano reviviría al proyecto del Gobierno.

“La reforma hoy está hundida y eso a mí me parece una tragedia. No hacer reforma no soluciona nada (...) Yo votaría por la de 1.5 salarios. Dicen que se está moviendo un acuerdo de dos salarios mínimos. Solo si eso sucede, revive la reforma porque le quedan dos meses, le faltan tres debates y la conciliación”, dijo la senadora Angélica Lozano.

“Apoyo la propuesta de bajar el umbral a 1.5 salarios, porque si bien en el corto plazo un umbral de tres salarios le asegura a Colpensiones un mayor flujo de caja, en el mediano y largo plazo presiona mucho más la carga fiscal que tendría que asumir el Estado”, planteó la congresista Juvinao de la Alianza Verde.

¿En qué cederá el Gobierno?

En la orilla de quienes defienden el proyecto del Gobierno Nacional, la congresista María del Mar Pizarro planteó que es viable modificar el articulado para que Colpensiones no sea la entidad encargada de administrar los dineros

“El tema de la gobernanza debe ser modificado en la reforma pensional (del Gobierno Nacional). Hay varias sugerencias, una de ellas es que lo haga el Banco de la República, que no sea Colpensiones, sino una entidad independiente con asesores expertos. Creo que podemos llegar a un acuerdo”, planteó la congresista del Pacto Histórico.

La congresista María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, planteó que se podría revisar quién administraría los dineros en el nuevo sistema pensional | Cortesía Asofondos.

Ese punto acercaría a diferentes congresistas a la propuesta del Gobierno Petro, pues la ponencia alternativa de Hurtado plantea que, precisamente, sea el Banco de la República el administrador de esos dineros.

Piden el hundimiento

El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, fue uno de los férreos críticos del articulado presentado por el Gobierno Nacional y pidió el hundimiento.

Desde su orilla política, Uribe Turbay planteó que por tiempos o por votos, esperan tumbar el proyecto del Gobierno Petro. Aludiendo a la ponencia alternativa de Norma Hurtado, el senador del Centro Democrático dijo que eventualmente acompañarán el “mal menor”, que sería la reforma propuesta por la senadora Hurtado.

“Vamos a hundirla o por tiempos o por votos, pero vamos a hundirla”, dijo el senador Uribe Turbay.

En caso de aprobarse en el siguiente debate, le quedarían tres debates más en el Congreso y una posterior conciliación.

¿Sistema hasta 2070?

En la mañana de este viernes, 12 de abril, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que la definición de los umbrales es crucial para el futuro del nuevo sistema propuesto.

En ese sentido, Minhacienda ratificó que el sistema sería sostenible hasta el 2070 si se aprueba el articulado que plantea tres salarios mínimos como umbral.

Entre tanto, si ese umbral se reduce a 2 salarios mínimos llegaría hasta el año 2065. Mientras que si se pasa la propuesta de 1.5 salarios mínimos, el ministro señaló que el sistema llegaría hasta el 2051.

En la tarde del próximo lunes, 15 de abril, el Senado de la República discutirá en segundo debate esta reforma pensional. Este será el primer punto de la agenda en la que se espera un nuevo pulso por el futuro de la pensional, a poco más de dos meses para el fin del periodo legislativo.