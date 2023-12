Alza del salario mínimo de 2024 se concertaría este viernes: Gobierno, gremios y centrales obreras creen que lo lograrán

Hay que recordar que la mesa de concertación, conformada por Gobierno, gremios de empleadores y centrales obreras, tiene hasta el 30 de diciembre para llegar a dicho acuerdo, si no se da, el presidente Petro decretará el alza del salario para el próximo año, que regirá a partir del 1 de enero de 2024.

“Hoy les tengo que decir que hay acercamiento de las partes tanto de los empresarios como de los empleados, pero todavía no es suficiente para construir de manera consensuada”, expresó Ramírez.

Esto reafirma lo dicho por Bruce Mac Master la semana pasada, cuando afirmó que los gremios de empleadores están convencidos que deben hacer el esfuerzo no por negociar, sino por concertar, entendido como el ejercicio en donde “estamos nosotros sentados buscando construir entre todos la mejor decisión para Colombia”.

El salario mínimo en territorio colombiano volvería a subir de nuevo en doble dígito, como lo hizo para el 2023, con un alza del 16 % y ascendió a $1′160.000.

Por su parte, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) afirmaron que, no solamente creen que haya concertación, sino que están en disposición de poderlo lograr.

“Por la intensidad de acercarse a la fecha límite, que es pasado mañana, estamos manteniendo las consultas, los diálogos bilaterales y trabajamos en esa dirección”.

Sin embargo, miembros de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ven muy difícil un acuerdo por dos razones: la primera, empresarios y gremios no han formalizado una propuesta en concreto y las centrales le apuntan a un ajuste que ellos no están dispuestos a negociar, “es decir, los empresarios no aceptan ajustes superiores al IPC más un punto”.