La Ley de Crecimiento también trajo dos iniciativas como lo es la devolución del IVA y tres días del año sin este impuesto.

La primera iniciativa consiste en que al 20 % de la población más pobre del país les devolverán el impuesto, aproximadamente 2,8 millones de hogares.

Duque señaló que esto también representará un alivio monetario para los hogares. “Así demostramos que sí es posible la devolución para los segmentos más vulnerables de la población colombiana”, señaló.

Esta compensación corresponderá a una suma fija en pesos, que el Gobierno definirá teniendo en cuenta el IVA que en promedio pagan los hogares de menores ingresos, la cual será transferida bimestralmente, según indica la Ley.

Según la norma, los beneficiarios serán las personas más vulnerables, determinadas por el Ministerio de Hacienda que estará basada en la metodología de focalización que defina el Departamento Nacional de Planeación, DNP.

Se tendrán cuenta aspectos como la situación de pobreza y de pobreza extrema y podrá considerar el Sisbén.

Jaime Alberto Rendón, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, había mencionado a Vanguardia que esta no será una norma tan beneficiosa ya que las familias de menos ingresos hacen sus compras en efectivo y no sitios donde no se expiden facturas.

Entre tanto, el mandatario recordó que los tres días sin IVA funcionarán, principalmente, para vestuario, para calzado, para electrodomésticos sencillos y para útiles escolares, limitando el monto, con tres días que se sortearán al año, y permitiendo la liquidación de inventarios.

Rendón había explicado que con esta propuesta era probable que los grandes consumos se posterguen. “En Estados Unidos no ha tenido gran incidencia y por eso lo están desmontando”, afirmó Rendón.

Para Duque, la Ley de Crecimiento Económico contiene medidas con las que se seguirá impulsando el crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia y la Inversión Extranjera Directa.

