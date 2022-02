Hoy el Dane presentará el balance del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado. De acuerdo con entidades y gremios, este resultado sería una expansión cercana a 10% frente a 2020.

Esto fue confirmado por el presidente Iván Duque , quien señaló que los estimados del Ministerio de Hacienda apuntan a 10,2%. “Esto quiere decir que hemos alcanzado el mayor crecimiento económico en nuestra historia republicana”, señaló el mandatario.

A cierre del tercer trimestre, la economía colombiana mostraba una a una tasa de 13,2%, luego de tener crecimientos de 1% en el primer trimestre y de 17,6% en el segundo. Estos resultados llevan a que los analistas estimen que el crecimiento estaría sobre los dos dígitos.

“La cifra es creíble, todos los datos hablaban de esa recuperación, pero no es la mejor en la historia”, señaló José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda. Afirmó que este dato responde a la recuperación de lo perdido durante 2020, que fue la peor contracción de la economía del país.

Por esto señaló que este dato debe ser visto con cuidado y ser comparado contra 2019. En este caso, el aumento sería de poco menos de 3%, aseguró Ocampo.

Si bien este dato es una recuperación de lo perdido durante 2020, esto aún no se refleja en otros aspectos como la recuperación del empleo. Este cerró 2021 en 13,7% de acuerdo con cifras del Dane. Es decir, para llegar a niveles de prepandemia, hace falta recuperar 1,2 millones de puestos, cifra similar a la recuperada el año anterior.

Jorge Iván González, economista y profesor de la Universidad del Rosario, aseguró que el dato de crecimiento a doble dígito refleja el comportamiento positivo de sectores de economía primaria que no impactan en el empleo, tal es el caso de la minería, el petróleo o el sector financiero. A esto, Ocampo destacó que también ha habido un factor de demanda interna muy positivo en la recuperación del PIB.

Adicionalmente, señaló que las empresas aún no están teniendo dinámicas de recuperación de puestos, pese a la normalización de su operación. Esto debido a un efecto favorable en la eficiencia y productividad, afirmó González.

Es por esto que los economistas piden tomar con mesura este dato. “Tenemos que ver es qué tanto crecemos contra 2019 y cómo eso se está traduciendo en el empleo, porque si bien la economía llegó a un nivel previo a la pandemia, el desempleo no se ha corregido”, dijo a su vez Julián Arévalo, decano de la facultad de economía de la Universidad Externado.

A factores como la expansión de sectores que no generan empleos, los economistas señalaron que se suma el hecho de que hay problemas estructurales como la informalidad y la desigualdad entre regiones y grupos poblacionales como mujeres y jóvenes. “Tenemos una estructura que no promueve la generación de empleos. Que nuestras exportaciones mayoritarias sean intensivas en capital y no integren a un importante número de personas es uno de ellos”, aseveró Arévalo.

Los economistas afirmaron que este año la senda de recuperación será continuada, aunque el impacto en el empleo sea incierto. El Banco de la República consideró en su Reporte de Mercado Laboral del Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) que este año, este se podría ubicar en 11,7% como escenario central con un rango entre 10,5% y 13%.

Este análisis señala también que en los últimos meses de 2021, el empleo dejó de crecer. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) del Dane, en noviembre la ocupación se contrajo 0,6% en términos mensuales, es decir, en 113.000 empleos.

Este reporte señala que la informalidad también ha tenido un repunte.

Comercio, sector más resiliente

El rumbo expansionista que se espera para el cierre de año ya se veía reflejado en las cifras del tercer trimestre. El Dane señaló que a corte de septiembre, esta se ubicaba en 13,2%.

“Estamos viendo un crecimiento intertrimestral de 5,7%, frente a la contracción que habíamos visto en el segundo trimestre de 2021 por efecto epidemiológico y del paro nacional”, dijo Juan Daniel Oviedo, director del departamento.

Al desagregar las cifras por sectores, el de comercio fue el de mayor crecimiento, con una tasa de 33,8%. Le siguieron las actividades artísticas y de entretenimiento, industrias manufactureras y las informaciones y comunicaciones, con alzas anuales de 32%, 18,8% y 13,2%.

Durante septiembre no hubo sectores que representaran comportamientos negativos, siendo el segundo mes con esta dinámica, destacó Oviedo.

Añadió que durante el noveno mes, la tasa de crecimiento anual del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) publicada por el departamento fue de 12,9%, mientras que la tasa intermensual fue de 3,2%.

En este mismo orden, Fedesarrollo espera que las actividades de recreación y entretenimiento, el comercio, transporte y turismo, así como la manufactura, sean los de mayor expansión al cierre de año. Esto en vista de los buenos resultados hasta el momento.

“A esta recuperación, ayudaron las políticas gubernamentales, de estímulo a las empresas, al consumo y el apoyo directo a las familias más vulnerables, en especial mediante el programa Ingreso Solidario, contribuyeron a que la demanda tuviera una importante recuperación”, señaló Jaime Alberto Cabal presidente de Fenalco.

Es por esto que tanto gremios como analistas esperan que a cierre de 2021 este sector siga siendo uno de los principales responsables del crecimiento económico. Cabal destacó que este también fue un gran dinamizador del empleo y el consumo, lo que ayudará también a las cifras que serán presentadas por el Dane este martes.

Desempleo juvenil sigue sin recuperarse

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la tasa anual de desempleo juvenil, que comprende a la población entre 14 y 28 años, se ubicó en 21,5% al cierre de año. Aunque el mercado laboral ha venido recuperándose lentamente, la población joven no ha logrado los niveles prepandemia. Es decir, en 2019 cuando la tasa se situó en 17,7%. Las cifras de la entidad muestran que, durante 2021, el país registró 43,1% de jóvenes ocupados, lo que indica una recuperación de 2,9 puntos porcentuales frente al mismo período en 2020.