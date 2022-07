Dólar cerró la jornada a $4.303,58 en promedio, con una caída de $11 frente a la TRM

Este martes, la divisa cerró a un precio promedio de $4.303,58 con una caída de $11,83 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de hoy ($4.315,41). El mínimo llegó a $4.280 y el máximo a $4.346,70, en una jornada en la que se negociaron US$938 millones a través de 1.776 transacciones.

El movimiento de la divisa ha estado marcado por las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos no aumente las tasas de interés en un punto porcentual completo en su próxima reunión de política monetaria.

Asimismo, los precios de petróleo han impactado su comportamiento. Al inicio de la jornada, el barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, caía 2,23% y se ubicaba en US$104; mientras que el West Texas Intermediate (WTI) descendía 2,63% a US$96,79.

Además: “En el colegio me la montaban por mi voz, pero me puse a estudiar para ser el mejor’”: la historia detrás del director de Dane

“Arabia Saudita no dio señales de que se avecinan aumentos inmediatos de la producción, lo que resume que la venta masiva de la semana pasada probablemente fue exagerada”, dijo Dennis Kissler, vicepresidente senior de operaciones de BOK Financial, a Bloomberg.

Los futuros de acciones de EE.UU. avanzaron mientras los inversionistas evaluaban las perspectivas de ganancias corporativas y crecimiento global en medio de la profundización de la crisis energética de Europa. El dólar cayó frente a todos sus pares del Grupo de los 10.

Los contratos en el Nasdaq 100 y el S&P 500 subieron un 0,9% después de que las ganancias de principios de semana se revelaran el lunes debido a los planes de Apple Inc. de reducir las contrataciones para prepararse para una posible recesión económica. El Stoxx Europe 600 se negoció con pocos cambios después de borrar una pérdida anterior.

“La inflación y su efecto perjudicial en los bolsillos de los consumidores y los márgenes corporativos aún no se han visto por completo”, escribieron los estrategas de Mizuho International Plc Peter McCallum y Evelyne Gomez-Liechti en una nota a los clientes. "Hasta entonces, no esperamos que los inversores se sientan cómodos comprando en caídas que no sean los nombres más defensivos".

Por otro lado, la caída del dólar estaría asociada al anuncio del Banco Central del Chile de intervenir el mercado cambiario, vendiendo US$25.000 millones de la reserva de dicho país entre el 18 de julio y el 30 de septiembre, con el fin de respaldar la moneda. “La decisión del Banco Central afecta a la región y hace que corrijan un poco las monedas emergentes Latam”, dijo José Luis Hernández, trader de mesa institucional de Corficolombiana.