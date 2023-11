Una vez reveladas las cifras por el Dane, que dan cuenta que la economía en Colombia tuvo una contracción de -0,3%, muy por debajo de lo esperado por los analistas y el mismo Gobierno, se abrió un gran debate en la opinión pública.

El tema ha causado una fuerte controversia pues el mismo presidente Gustavo Petro se refirió al mismo comentando que la economía está en rojo, motivo por el que propuso dos caminos para recorrer de manera inmediata, bajar la tasa de interés o aumentar la ejecución.

En su cuenta de X, antes Twitter, el presidente Petro escribió: “La economía en rojos: tenemos dos caminos inmediatos. A. Bajar la tasa de interés por parte del Banco de la República. B. Profundizar la política anticíclica del gobierno: Aumentar la ejecución de la inversión pública”.

Ante la reflexión del jefe de Estado varios economistas y expertos expresaron su temor por la crítica situación que atraviesa el país en materia económica.

Entre los comentarios se destaca el del exministro y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, quien señaló lo siguiente: “Es una mala noticia que ya estemos en terreno negativo y el riesgo que tendríamos es de eventualmente entrar en un siguiente trimestre también con dato negativo, caso en el cual estaríamos a puertas de ese escenario de recesión”.

Sin embargo, Restrepo dijo que hasta ahora no veía la posibilidad de llegar al escenario de recesión.

“No lo veía hasta este momento, pero me preocupa que los sectores claves para la reactivación de la economía no están siendo atendidos. Y me refiero a sectores como construcción cayendo al 8 %, industria cayendo al 6,2 % y alojamiento y comercio cayendo al 3,5 %. Si esos sectores siguen jalonando el resultado a la baja y no se prenden los motores de crecimiento, sí existe un riesgo de entrar en una situación de recesión”, según citó la Revista Semana.

Otro comentario que resaltó en la controversia fue el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de su cuenta de X aseguró que la caída de la economía en el país se esperaba. De hecho, entregó algunas razones por las que esta realidad no es ajena a lo que se estaba pensando en algún momento.

“La caída de la economía se esperaba por altos impuestos; temores del sector privado; las reformas en curso; alto gasto público; inseguridad. Con estos elementos de por medio, la Regla Fiscal no es determinante. Modificarla y generar todavía más gasto público sería peor y más insostenible porque no habrá quien pague impuestos”, anotó el exmandatario.