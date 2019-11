Proyectos de ley que ponen en riesgo los dineros de las cajas de compensación

Teniendo en cuenta todo esto, preocupan los numerosos proyectos de ley que afectarían los dineros aportados por los afiliados a las cajas de compensación, que corresponde a un 4%, ya que modificarían la destinación de los recursos.

Precisamente, a este tema se refirió Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas, quien manifestó que la financiación de estos proyectos, terminaría siendo asumida por los trabajadores colombianos, cuando debería ser asumida por el gobierno.

Estos proyectos están orientados a crear exenciones en el pago de aportes sin disminución de beneficios para diferentes poblaciones; a ofrecer cobertura a poblaciones no afiliadas y a destinar recursos del FOVIS para atender desastres naturales, todo esto con cargo a los recursos del sistema de compensación familiar.

Otro de los proyectos que recaería sobre los dineros de los afiliados de las cajas de compensación, es la Prima de Canasta Familiar, que tiene por objeto entregar una prima adicional a un determinado grupo de trabajadores para sufragar gastos relacionados con la canasta familiar, con un costo estimado de implementación de 2,5 billones de pesos; los cuales según algunas voces se financiarían con los recursos del subsidio familiar.

“Esto impactaría negativamente la sostenibilidad de muchas cajas de compensación, principalmente a las pequeñas. En algunas regiones podrían desaparecer, poniendo en riesgo la continuidad del sistema y con ello los múltiples beneficios y programas sociales que hoy reciben los trabajadores afiliados y sus familias a lo largo y ancho del territorio nacional, afectando el bienestar de los trabajadores de menores ingresos”.

Se disminuye la cobertura del sistema

Pero ¿cómo se verían afectados los trabajadores colombianos en caso de que el gobierno finalmente decida tomar parte del dinero de las cajas de compensación?... Las cifras son preocupantes.

La implementación de esta iniciativa legislativa con recursos del subsidio familiar, disminuiría dramáticamente la cobertura del sistema, pues anualmente 5.2 millones de personas dejarían de recibir cuota monetaria; 2.5 millones de personas no se beneficiarían de programas de educación, cultura, bibliotecas, recreación, deportes, turismo, salud, créditos sociales y subsidio en especie; 56 mil familias no tendrían a acceso a subsidios de vivienda; 667 mil personas perderían la cobertura en salud del régimen subsidiado; 576 mil niños, niñas y jóvenes dejarían de pertenecer a las jornadas escolares complementarias y al programa de atención integral a la primera infancia, y 680 mil personas no tendrían acceso a los beneficios del Fosfec (Fondo de Solidaridad y Fomento al Empleo y Protección al Cesante).

“Somos más que portadores de subsidios, somos creadores, hacedores y multiplicadores de bienestar (...) Nuestro propósito más importante es servir”, “lo que buscamos es mejorar la calidad de vida y cerrar brechas sociales”, manifestaron Adriana Guillén y Paola Meneses (Superintendente del Subsidio Familiar), propósitos que se verían afectados con la intervención del gobierno en los aportes de los trabajadores a las cajas de compensación colombianas.

Cifra

7 billones de pesos administraron las cajas de compensación, el año pasado, provenientes de los aportes de las empresas afiliadas. la mayoría se orientaron al 90% de los trabajadores afiliados que devengan menos de 4 salarios mínimos legales mensuales.

DATO

Los ingresos del 4% para las cajas de compensación familiar, provienen de los aportes de los empresarios, NO del salario de los trabajadores, los cuales se convierten en salario social, una vez son entregados.