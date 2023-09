En la cláusula de la cuarta Cumbre de Finanzas en Común (Fics o Finance in Common), que se realizó en Cartagena, el presidente Gustavo Petro aseveró que debe surgir una nueva arquitectura del sistema financiero mundial para afrontar la crisis mundial de la humanidad.

Para lograr ese objetivo, el mandatario nacional habló de un bloque conjunto entre América, África y Europa para transformar las finanzas de la banca, es decir, enfocarlas en ayudar a la humanidad o cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), “pero que no tendría sustento este nuevo esquema si no se habla de crisis climática”.

Esta crisis climática hace crecer el hambre, la pobreza, las guerras, hace producir los estancamientos económicos y las enfermedades contagiosas en el planeta, afirmó Petro.

“Si no se financia la crisis climática vamos a fracasar. No podemos fracasar. No es para la próxima generación, es para ya, porque el mundo entró en una etapa irreversible, porque debemos actuar con rapidez”, llamó la atención el presidente Petro.

Dijo que la deuda de los países crece más rápido que la producción nacional, es decir, que la deuda de los países subdesarrollados crece más rápido que las de los desarrollados.