Superservicios revela que la Creg decide bajar el precio de energía en bolsa, ante crisis financiera y riesgo de 'apagón' en Colombia

Añadió que, si bien es cierto, las comercializadoras estaban un poco en una situación económica complicada, debido a que no se les habían pagado algunos subsidios o todavía no han resuelto la situación de la opción tarifaria que se ocasionó a raíz de la pandemia. "Ya el Gobierno ha venido buscando opciones para colaborar con las comercializadoras con el fin de que puedan resolver su problema con el flujo de caja", detalló el funcionario.

Fenómeno de El Niño

Sobre los impactos de El fenómeno El Niño en los precios de la energía, el superintendente de servicios públicos dijo: "No se debería todavía estar sorteando los efectos del fenómeno de El Niño, pero de todas maneras ya la Creg tomó ayer unas decisiones para bajar incluso el precio por bolsa".

Esto, según expertos, causa cierta incertidumbre, ya que la formación de precios en bolsa se supone es producto de la oferta y la demanda dando así paso a un precio equilibrio. Entonces, la preocupación ronda en regular a sombrerazos algo que por su naturaleza se debería dar desde el propio mercado.

Quiroga precisó que algunas de las comercializadoras que presentan problemas actualmente son "las que no tienen contratos, que no han podido firmar contratos y se ven obligadas a comprar por bolsa y como no tienen flujo de caja, no podrían comprar y por eso de pronto no han llenado algunas garantías, pero también la Creg ha facilitado las garantías, ha bajado unas condiciones que hacía complicado que las comercializadoras compraran por bolsa debido a estas garantías que se exigen, entonces ya la Creg está solucionando ese problema".