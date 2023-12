Negociaciones para salario mínimo de 2024 avanzan sin acuerdos: se estima un alza de 12 %, arriba de $140.000

"Esta es una decisión que afecta a los trabajadores formales directa e indirectamente a todos los colombianos. El salario mínimo es la base de la estructura de los costos laborales, de las decisiones de inversión y, por tanto, del crecimiento del país. No podemos equivocarnos. El aumento del salario mínimo ideal es aquel que promueva el crecimiento, esto es que promueva las decisiones de inversión y consumo, y no profundice el deterioro esperado de la creación de empleo", estimó Juana Téllez, economista principal de Bbva Research.

Para Bbva Research, Colombia está en un momento clave para decidir el costo laboral para Colombia no solo para el año entrante, sino para el mediano plazo.

Si definitivamente no hay un acuerdo, el Gobierno tiene hasta el próximo 30 de diciembre para definir el incremento salarial vía decreto , de acuerdo con lo establecido por la Ley 278 de 1996.

En caso de no concretarse en ese primer lapso, las partes deberán exponer sus motivos y volver a reunirse para exponer sus consensos.

No obstante, los expertos también hacen énfasis en apuntar que un incremento elevado del salario mínimo puede generar presiones inflacionarias adicionales a principios de año, como justo este 2023, y que jueguen en contra del proceso de normalización del ciclo económico que está viviendo el país por poco más de ocho meses de forma consecutiva.

“Ahora que conocimos la productividad en terreno negativo, no se debería pensar en un alza muy generosa porque podría generar una presión inflacionaria en el primer trimestre del año de 2024”, apuntó David Cubides, director de Investigaciones Económicas de Alianza Valores.

De hecho, el pasado viernes hubo una reunión técnica de la mesa de concertación donde participó el centro de pensamiento Fedesarrollo, que propuso un incremento del salario mínimo no mayor a 9,6 %. “En el día de hoy, 7 de diciembre, Fedesarrollo sostuvo que el incremento salarial no puede ser superior a 9,6 %. Desde el Comando Nacional Unitario, no aceptamos esa propuesta”, mencionó Arias.

El dirigente precisó que se debe buscar “la reactivación de la economía con un buen incremento salarial”. En la instalación del mínimo, la CGT le mencionó a La República que el incremento del salario mínimo, para las centrales obreras, debía estar alrededor de 13 %, cifra que, por el momento no han respaldado será su oferta final.

El sector privado ha sido el miembro de esta comisión que más cauto se ha mostrado frente a la negociación del salario mínimo. En cada intervención aseguraron que “el incremento del mínimo debe ser mesurado y permitir preservar la capacidad adquisitiva de las familias colombianas”.

