“Interpretó a uno de los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial, Oskar Schindler, fue maestro y caballero en la saga de Star Wars, también un caballero cruzado, un dios griego y hasta tuvo la osadía de dirigir la organización que enfrentó a Batman.

Tan sólo son algunos de los personajes que ha realizado Liam Neeson a lo largo de más de cinco décadas de trabajo actoral, por lo que se ha convertido en toda una de las leyendas vivas de Hollywood.

Ahora, regresa a las salas de cine del país este fin de semana con el estreno de ‘Contrarreloj’, una nueva versión de la película española ‘El Desconocido’, escrita por Alberto Marini.

“Lo que me atrajo de Contrarreloj fue que, en primer lugar, tuve la oportunidad de volver a trabajar con Andrew y Alex. Esta es la cuarta película que hacemos juntos y realmente me gustan mucho como productores. Con Jaume Collet-Serra, también productor en esta entrega, ya me había dirigido antes en tres películas. Adicional, tenemos a un nuevo director, Nimrod, que es maravilloso”, comentó el actor.

Matt Turner (Liam Neeson ) es un exitoso hombre de negocios estadounidense quien reside en Berlín y hace malabarismos entre una floreciente carrera financiera y la responsabilidad familiar. Una mañana, mientras conduce a sus hijos a la escuela, Matt recibe una llamada telefónica de una voz misteriosa: hay una bomba debajo de su asiento que detonará a menos que complete una serie específica de tareas, y rápido.