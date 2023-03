Merlina, Umbrella Academy, The Morning Show. Fotos tomadas de Internet/VANGUARDIA

Los Óscar celebran su 95 edición en el Teatro Dolby de Los Ángeles este domingo y, aunque muchos aún se acuerdan de la famosa bofetada de Will Smith, hay razones de sobra para pensar que la Academia de Hollywood ha pasado página y que esta entrega brillará por sí misma.

1. Bofetada ¡Qué bofetada?

La bofetada que Smith propinó al cómico Chris Rock por bromear acerca de la alopecia de su mujer, Jada Pinkett-Smith, eclipsó la ceremonia del año pasado y los responsables de la gala reconocieron que “la gestión de la situación no estuvo a la altura”.

Por lo pronto, Smith no estará en la gala de este año ni en las próximas después de que la Academia de Hollywood lo vetara de cualquiera de sus eventos de la próxima década.

La entidad organizadora de los Óscar ha hecho todo lo posible para dejar atrás el episodio de la bofetada y, con el fin de evitar que vuelva a ocurrir lo mismo en una gala, ha creado por primera vez en su historia un equipo de actuación para solventar crisis o imprevistos similares, aunque no ha ofrecido detalles sobre cómo funcionará.

2. Desde filmes de gran presupuesto a cine de autor

La categoría de mejor película este año revela un panorama heterogéneo en el que conviven filmes de gran presupuesto (”Avatar”), éxitos “indies” (”Everything Everywhere All At Once”), películas de directores de culto (”The Fabelmans”) y producciones de autor disponibles en plataformas (”The Banshees of Inisherin”).

3. Una edición marcada por los regresos

¿Cómo no recordar al torpe Brendan Fraser de “George of the Jungle” o al simpático Ke Huy Quan de “The Goonies”? Los más nostálgicos están de enhorabuena porque ambos salen del ostracismo y vuelven a Hollywood.

El primero regresa gracias a su nominación a mejor actor por “The Whale”, mientas que el segundo hace lo propio en la categoría de actor secundario por “Everything Everywhere All At Once”.

Además, la icónica Jamie Lee Curtis, quien se postula como mejor actriz secundaria por su papel en “Everything Everywhere All At Once”, también retorna a los focos.