Caracterizada por sus múltiples estrenos, Netflix trae variedad de contenido en películas como los dramas El Orfanato, What Lies Bellow y La vigilante, el thriller de acción Xtremo, el film coreano Dulce y Amargo y la comedia sudafricana Los Kandasamy: El Viaje.

En este catálogo se estrena la primera temporada de Isabel: la historia de la escritora Isabel Allende, la primera temporada de DOM una serie brasilera propia de esta plataforma, la película Iron Mask y Godzilla: King of the monsters.

Tal es el caso de Greys Anatomy, Breaking Bad, Luis Miguel, Community, Jane the virgin, Avatar, Forrest Gump, Mamma Mía y Shrek.

Disney Plus

HBO

Para los amantes de la música llega Juan Luis Guerra: entre mar y palmeras, un video concierto desde las playas más paradisiacas de República Dominicana, también estarán en estreno los films Jóvenes brujas, Tu me manques y series como The shop, In treatment y Batwoman.