$!¡Enero viene con todo en televisión! Estrenos de plataformas y canales para empezar 2023

Los canales y plataformas no descansan; por eso, enero llega cargado de estrenos para todos los gustos. Además: Hoy cumple 68 años el gran Denzel Washington Preparamos para ustedes este calendario con lo nuevo que llega a la TV, algunas son películas que ya salieron de cartelera y tienen fecha de estreno para que las disfrute en casa. Otras son temporadas nuevas de series consolidadas y unas más son nuevas apuestas que esperan conquistar seguidores. Están en orden cronológico para que no se pierda esta guía.

3 de enero. Los reyes del mundo - Netflix

Cinco amigos sin hogar emprenden un peligroso viaje a través de la Colombia rural para recuperar un terreno que uno de ellos heredó. Es la película de la directora colombiana Laura Mora, ganadora del Festival de cine de San Sebastián este año.

6 de enero. Los crímenes de la Academia - Netflix

6 de enero. Si estas paredes cantaran - Disney

Por más de 90 años, Abbey Road fue el centro de la industria musical. En esta película personal de recuerdos y descubrimientos, Mary McCartney nos guía por nueve décadas para ver y experimentar la magia creativa que hace de Abbey Road el estudio más famoso y perdurable del mundo. De la música clásica al pop, de las bandas sonoras al hiphop, esta cinta explora la amplitud, la diversidad y el ingenio de Abbey Road. Las entrevistas traen agrandes artistas, productores, compositores y apasionados ingenieros y empleados de Abbey Road, que convivían y hallaban su lenguaje musical, y la intensidad del material de archivo y de las sesiones de grabación dan acceso exclusivo a los reconocidos estudios.

15 de enero. The last of us - HBO Max

Compuesta por nueve episodios, la primera temporada de la serie dramática original de HBO se estrena el domingo 15 de enero por HBO Max y HBO. Esta serie basada en el famoso videojuego del mismo nombre desarrollado por Naughty Dog en exclusiva para las plataformas PlayStation se vive 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel (interpretado por Pedro Pascal) es un curtido superviviente que es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. “Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir”, dice la reseña. Es quizá una de las series más esperadas del año.

12 de enero. Sky rojo - Netflix

La sinopsis de la serie cuenta que Coral, Gina y Wendy pudieron empezar una nueva vida y hallar el amor en Almería. Pero mientras Romeo siga sediento de venganza, dicha paz no durará.

13 de enero. Servant - Apple TV+

Proveniente del productor ejecutivo M. Night Shyamalan, “Servant” estrenará el primer episodio de su cuarta temporada de 10 episodios, seguido de un nuevo episodio semanal, todos los viernes hasta el 17 de marzo de 2023, en Apple TV+. Tras un final lleno de suspenso de la tercera temporada, éste cuarto año trae la conclusión de la historia de los Turner y será un desenlace épico lleno de emociones. La guerra de Leanne con la Iglesia de los Santos Menores aumenta y amenaza la calle Spruce, la ciudad de Filadelfia y más allá de eso. Mientras tanto, la destrozada familia Turner no solo debe enfrentarse a la creciente amenaza de Leanne, sino también a la realidad de que Dorothy está despertando. A medida que la casa de la familia Turner continúa desmoronándose, las preguntas finalmente se responderán: ¿quién es Leanne Grayson y quién es el niño en su hogar? “Servant” está protagonizada por Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free y Rupert Grint, quienes repiten sus personajes para la última temporada.

17 de enero. Grey’s Anatomy - Sony Channel

Grey’s Anatomy está a punto de cumplir dos décadas en la pantalla y llega con nuevos residentes en el Grey Sloan Memorial Hospital. Durante esta nueva entrega habrá más regresos como el de Jesse Williams en su papel de Jackson Avery.

18 de enero. Bienvenidos al Wrexham - Star+

Rob McElhenney y Ryan Reynolds atraviesan los desafíos de dirigir el tercer club de fútbol más antiguo del mundo. “Bienvenidos al Wrexham” es una docuserie que revela los sueños y los problemas de Wrexham, un pueblo de clase trabajadora de Gales del Norte (Gran Bretaña), cuando dos estrellas de Hollywood toman posesión del histórico club de fútbol del pueblo. El problema es que Rob y Ryan no tienen ninguna experiencia en fútbol ni en trabajar juntos. “De Hollywood a Gales, de la cancha al vestuario, de la oficina al pub, Bienvenido al Wrexham muestra el curso acelerado de propiedad de clubes de fútbol que deben hacer Rob y Ryan, y los destinos inextricablemente conectados de un equipo y un pueblo que cuentan con dos actores para traer esperanza y cambio a una comunidad que los necesita”.

18 de enero. El Menú - Star+

La película que ya se vio en cartelera llega a la TV este mes. El menú es un thriller satírico que narra la historia de una pareja, Margot (Anya Taylor-Joy) y Tyler (Nicholas Hoult) que viaja a una isla en la costa del noroeste del Pacífico para cenar en un restaurante exclusivo, Hawthorn, donde el huraño y mundialmente famoso chef, Julian Slowik (interpretado por Ralph Fiennes), prepara un lujoso menú para un grupo reducido de comensales especiales. A medida que transcurre la velada va aumentando la tensión en todas las mesas, mientras se van revelando secretos y se sirven platos inesperados “Los personajes te eligen tanto como uno los elige a ellos”: Anya Taylor-Joy de estreno con “El Menú”.

19 de enero. That ‘90s show - Netflix

Una serie para reír y recordar. Es 1995, y Leia Forman está desesperada por tener algo de aventura en su vida, o al menos tener un mejor amigo o amiga que no sea su papá. Cuando llega de visita a la casa de sus abuelos, Red y Kitty, en Point Place, conoce a su dinámica y rebelde vecina Gwen se da cuenta de que puede vivir allí sus aventuras, tal como ocurrió con sus padres años atrás. That ‘90s Show cuenta con un elenco nuevo, pero también regresan a Point Place algunas caras conocidas (que se hicieron famosas en That ‘70s Show, como Wilmer Valderrama como Fez, Debra Jo Rupp como Kitty Forman, Ashton Kutcher como Michael Kelso, Mila Kunis en el papel de Jackie Burkhart.

20 de enero. Godzilla Vs Kong - Prime Video

Si no se la vio en cine puede verla ahora en TV. Kong y sus cuidadores emprenderán un viaje para encontrar su hogar, en el camino se encontrarán con Godzilla, quien va causando destrucción. Este choque oculta un misterio en las profundidades del océano.

27 de enero. Elton John Live: El show despedida - Disney+

Oportunidad de ver este concierto que fue transmitido el 20 de noviembre en tiempo real por Disney+ desde el Dodger Stadium, el concierto dio a más de 50.000 fanáticos en persona y a incontables admiradores de todo el mundo la oportunidad única de experimentar los éxitos de los últimos 50 años. El especial incluye también artistas invitados como Dua Lipa, Kiki Dee y Brandee Carlile que rindieron homenaje a la legendaria superestrella en el escenario.

27 de enero. Tenet - Prime video

Otra que ya se vio en cine. Es la historia de un agente de la CIA que es reclutado por una extraña organización llamada Tenet para evitar la Tercera Guerra Mundial, una misión que rompe las barreras del tiempo. Su director es Christopher Nolan.

31 de enero. Pamela Anderson: una historia de amor - Netflix