El cineasta estadounidense James Gunn será el director del filme “Superman: Legacy”, que tiene previsto su estreno en 2025, informó Warner Bros. Pictures por medio de un comunicado.

En enero pasado, Gunn había anunciado que se encontraba trabajando en el guión de la película dedicada al popular superhéroe como parte del proyecto “Gods and Monsters” con el que DC Studios pretende reiniciar el universo de DC Comics.

Además: ¿Qué le depara hoy, 17 de marzo, su signo zodiacal?

El pasado miércoles se ha revelado también que el codirector de los estudios Peter Safran, será el productor del proyecto que tiene como fecha de estreno el 11 de julio de 2025.

“Mi hermano Matt me dijo que cuando vio la fecha se echó a llorar. Le pregunté por qué y me dijo: ‘Amigo, es el cumpleaños de papá’. No me había dado cuenta”, publicó Gunn, codirector de DC Studios, en su cuenta de Twitter.

Según el comunicado, “Superman: Legacy” mostrará el viaje que emprenderá el superhéroe creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, y sus intentos por reconciliar su herencia kriptoniana con su formación humana como Clark Kent de Smallville, Kansas.