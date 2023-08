$!La familia latina, eje del primer filme de superhéroes, “Blue Beetle”, dirigido por un puertorriqueño

¿Cómo se convierte en superhéroe?

Nunca soñó hacer una película tan grande

Esta nueva versión de “Blue Beetle” es la primera película “con un presupuesto bastante substancial” y considerada un “blockbuster” (éxito en taquillas) para Soto, según aseguró a EFE el propio director.

“Nunca había soñado con esto, todo lo contrario. Mi plan era seguir contando historias, haciendo cine, pero nunca pensaba que hacer una película así de grande era posible en mi vida”, admitió el también director del filme puertorriqueño “La Granja”.

Tenga en cuenta: Las Tortugas Ninja regresan a la pantalla grande con un filme caótico y adolescente

“Todavía lo pienso y se me hace difícil reconciliar esa idea, porque no sé si es un ‘self sabotage’ (obstrucción) que uno se hace de que no la voy a hacer, pero ya que se me da la oportunidad, quizás fue un ‘wake up call’ (despertar) de poder soñar un poquito más grande”, destacó.

La oportunidad para Soto de dirigir “Blue Beetle” surgió después de presentar “Charm City Kings” en el Festival Sundance 2020, cuando uno de los ejecutivos de DC Studios, tras ver la película, se comunicó con él para ofrecerle su ahora nuevo proyecto.

Según confesó, al principio se negó a aceptar la oferta porque no le interesaba dirigir una película de un superhéroe conocido, pero al saber que se trataba de un proyecto sobre “Blue Beetle”, quedó convencido.