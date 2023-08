$!“No puedo rescatar a todos los niños”: Timothy Ballard habla sobre “Sound of Freedom”

Este jueves, 31 de agosto, será el estreno en las salas de cine de Colombia de la polémica película “Sound of Freedom”, basada en la vida y la labor de Timothy Ballard que ha dedicado su vida a luchar contra las mafias en el mundo que se dedican a las tratas de niños.

Se trata de una tragedia global que en los últimos años no ha parado de crecer. “Un kilo de cocaína lo puedes vender solo una vez, a un niño lo puedes vender más de 15 veces al día por más de 10 años”, dicta su personaje que en la película es interpretado por Jim Cavizel.

“Yo siempre quise ser un papá como el mío, siempre presente, era nuestro entrenador de deportes y estuvo en cada uno de nuestros momentos, pero nunca pude, mi trabajo no me permite estar en casa. Con la película mis hijos entendieron de qué se trata mi trabajo, ahora comprenden por qué he estado ausente”, comentó Timothy Ballard, quien además, es el productor de la película que se grabó en distintas partes de Colombia.

Su historia es inspiradora por donde se le vea. Siendo agente especial para el Departamento de Seguridad Nacional, logró generar operativos qué terminaron en la captura y condena de cientos de pederastas en Estados Unidos, pero no con el rescate de sus víctimas, la mayoría de ellas en países de América Latina, África y Asia.

Eso lo motivó, a unos meses de lograr su jubilación, retirarse de su trabajo, y con el apoyo de su familia, salir a luchar para desenmascarar las organizaciones delictivas que se dedican a este tipo de tráfico humano.

“Por 20 años he estado trabajando rescatando niños y no se hacía nada para abrir los ojos del mundo. Son más de siete mil niños y mujeres en los últimos diez años, desde que dejé mi trabajo con el Gobierno. Sin embargo, es una cifra pequeña porque son millones de niños en esclavitud sexual, laboral o para tráfico de órganos”, continúo Tim.