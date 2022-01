¿Qué necesita 'Encanto', la película de Disney inspirada en Colombia, para ganar el Óscar?

Los miembros de la Academia describen el filme número 60 de The Walt Disney Studios, como “uno en el que el movimiento y las actuaciones de los personajes son creados utilizando una técnica de cuadro por cuadro, y generalmente cae en uno de los dos campos generales de animación: narrativa o abstracta”.

En dicha lista figuran 26 cintas, de las cuales solo cinco formarán la selección oficial para los premios Óscar de 2022.

Para escoger los filmes finalistas, el equipo de Cortometrajes y Largometrajes de Animación se reunirá para votar entre Encanto y otras prenominadas: Luca, Sing 2, La Familia Addams 2. Raya y el Último Dragón. El resultado se conocerá el próximo 8 de febrero.

Uno de los requisitos de la categoría es que las películas deben durar al menos 40 minutos, la animación debe hacer parte por lo menos del 75 % de la película y la gran mayoría de sus personajes deben ser animados.

El crítico de CNN en español Juan Carlos Arciniegas ha dicho que “para Colombia, Encanto es una carta de presentación diferente ante el mundo, una cara amable del país, donde no se habla de narcotráfico”.

Advierte que a diferencia de ‘Coco’, película con la que le han comparado, ‘Encanto’ carece del sello Pixar, “algo que yo lamento, porque estoy seguro de que el nivel de ejecución hubiese sido aún más refinado, emotivo y no tan lleno de situaciones ya vistas en películas anteriores como ocurre aquí”.

Para los ‘encantados’ con el filme, la primera razón por la que este puede llevarse la estatuilla, además de los súper poderes de la familia Madrigal y el encanto colombiano representado en su cultura y sus paisajes, es que fue dirigida por el animador, guionista y actor de voz Byron Howard, ganador del Óscar por Zootopia y Enredados. Y que desde el 2001 que se otorga este galardón a mejor película animada, Walt Disney Animation Studios y su hermano Pixar han ganado en dicha categoría 14 veces.

Para Mateo Uribe, crítico de Muscine, “Encanto es merecedora del Óscar. La investigación que hizo el equipo detrás de la película sobre la cultura colombiana, plasmó perfectamente la naturaleza, la arquitectura, la gastronomía y representó la diversidad de etnias.En cuanto a la parte técnica la animación 3D está muy bien lograda por Disney, capta texturas, movimientos y tiene una paleta de colores espléndida. Eso sin contar con la inspiración en la música colombiana”.

Algunos se muestran ‘desencantados’, como el crítico de cine Jaime Ponce, quien cree que a Encanto no le alcanzarán sus poderes para el Óscar: “Fue una película muy bonita en el sentido estético, pero muy mala al no lograr inspirarse en las historias colombianas al mejor estilo de Gabriel García Márquez, para reflejar nuestro país. A nivel de dirección artística y trabajo de diseño de escenas y personajes está bien hecha, pero tiene una gran falencia, ningún personaje es relevante en la historia y hay imprecisiones en cuanto al comportamiento de sus personajes, vi niños jugando con pólvora —muy mal eso—, la hermana mayor de Mirabel carga burros y sobre el café colombiano no hubo otra mención a excepción un niño adicto al café”.

Sí le gustaría que ‘Dos oruguitas’ sea nominada al Óscar, “y gane a Mejor Canción Original de Película Animada, es linda, emotiva y oportuna”.

Peter Bradshaw, crítico de The Guardian, es otro que no cayó ante el hechizo de Encanto, a la que le dio dos estrellas de cinco, al catalogarla como “insatisfactoria” y “sin sabor”. Brian Truitt, crítico de USA Today, le dio tres estrellas de cuatro, para él “la trama decepciona porque luego de estar en un punto alto, luego del tercer acto parece perder el punto central de la película”.

Mientras que para David Rooney, de The Hollywood Reporter, la producción dirigida por Byron Howard y Jared Bush es “encantadora” y para ser una historia tan dulce no es “empalagosa”.

Para los fans una razón poderosa para que Colombia encante en los Óscar es que conquistó el Globo de Oro a Mejor Película Animada. “Los premios siempre son un buen indicador”, señala el director de cine caleño Andrés Beltrán.

Encanto ha sonado fuerte en el mundo. El 11 de enero la banda sonora —ocho canciones en español e inglés con salsa, vallenato y cumbia, compuestas por Lin-Manuel Miranda y Germaine Franco—, fue número uno de la lista Billboard 200, siendo la primera en lograrlo después de dos años, tras Frozen 2 en 2019.

El filme fue número uno en taquilla en EEUU., Canadá, Francia, Italia, Colombia, Brasil y México. Con 3'660.955 espectadores, fue la más vista en cines del país el 2021. En EEUU., en su primer fin de semana de estreno fue la más vista con una taquilla de US$ 40.4 millones.