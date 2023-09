Talento colombiano en Hollywood: Nicolás Blanco, elegido para la residencia de productores imaginar

En una emocionante noticia para la industria del cine latino, Nicolás Blanco, un talentoso productor y director colombiano, ha sido seleccionado para participar en la prestigiosa Residencia de Productores Imaginar, un programa conjunto de The Walt Disney Company y Searchlight Pictures en colaboración con la Asociación Nacional de Productores Independientes Latinos (NALIP).

Este innovador programa de residencia tiene como objetivo apoyar a tres productores latinos durante nueve meses para impulsar sus carreras en la industria del entretenimiento. Nicolás Blanco se une como la representación colombiana en este proyecto único.

Para ser elegido de entre aproximadamente 1,000 participantes, Nicolás presentó tres proyectos en los que está trabajando activamente:

1. ’Best Man’: Una comedia romántica que promete cautivar al público con su encanto y humor.

2. ’Born to be Kissed in the Dark’: Un documental que explorará historias y emociones profundas a través de la lente de la cámara.

3. ’Digital Dolls’: Un drama de cine independiente que promete ser una experiencia cinematográfica única.